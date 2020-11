L'apertura di Tuttosport: "Juve, scossa CR7"

vedi letture

"Juve, scossa CR7". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La stella portoghese, guarita dal Covid, oggi sarà a disposizione di Andrea Pirlo per il match contro lo Spezia. A Cesena, Ronaldo potrebbe scendere già in campo per dare una sterzata alla stagione della Juventus.

Show Atalanta - Successo esterno per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno superato 2-1 il Crotone nell'anticipo delle ore 15 grazie alla doppietta realizzata da Luis Muriel. Questo il titolo a riguardo: "Muriel show e 2° posto ma è allarme infortuni".

Inter rimonta e proteste - "Pari e rabbia: 'Arbitri, ora basta! Usate il VAR!'". Questo il titolo dedicato alla formazione nerazzurra che ieri alle 18 ha rimontato due gol al Parma pareggiando per 2-2 ma ha protestato per un rigore non concesso dal direttore di gara.

Mai dire mai - Nella consueta conferenza di vigilia, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dello scudetto, lasciandosi andare ad un ricordo di Sean Connery, scomparso proprio ieri. Questo il titolo: "Pioli stile James Bond: 'Scudetto? Mai dire mai'".

Toro, settimana decisiva - Tre gare in una settimana per il Torino. La squadra di Marco Giampaolo, e lo stesso tecnico, vogliono risollevare le sorti in questo trittico di partite importanti. Lazio, Genoa e Crotone sono le avversarie per poter rialzare la testa. Questo il titolo a riguardo: "Giampaolo, 3 partite in 7 giorni per decollare".

Stasera il derby di Genova - La domenica calcistica si concluderà con il derby della Lanterna. Alle 20.45 a Marassi Sampdoria e Genoa si sfideranno per la stracittadina di Genova numero 121. Questo il titolo in taglio basso: "Samp-Genoa, una notte da brividi".