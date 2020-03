L'apertura di Tuttosport: "Juve, sì ai tagli. 90 milioni"

vedi letture

"Juve, sì ai tagli. 90 milioni". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il club bianconero ha trovato l'intesa con la squadra e con Sarri per la riduzione degli stipendi. In quattro mesi la società, la prima italiana ad adottare questo provvedimento, andrà a risparmiare 90 milioni in quattro mesi.

Le parole di Percassi - Il quotidiano sportivo ha ripreso poi le parole pronunciate ieri a RTL 102.5 dal presidente dell'Atalanta Percassi. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Forza Bergamo!".

Il mercato - Nelle pagine interne viene invece sviluppato il tema del mercato con i possibili scambi che potrebbero andare in scena nella finestra estiva di trattative e che riguardano, per esempio, anche Mauro Icardi. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Che affari con gli scambi!".