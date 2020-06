L'apertura di Tuttosport: "Juve sotto attacco!"

"Juve sotto attacco!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento ai bianconeri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia: "Due trofei sfumati, Sarri a processo: ora non rischia, decisivi scudetto e Champions. La società è delusa, ma non scarica tutte le colpe sul tecnico. La sorella di CR7 accusa: non si può giocare così! Cristiano non fa miracoli. Altri guai: Alex Sandro fuori tre settimane, Khedira 2 mesi, forse Higuain col Bologna".

Diego: Rino, sei Napoli! - Spazio in taglio alto all'allenatore vincente in finale di Coppa Italia, Rino Gattuso: "Tifosi in delirio dopo il trionfo in Coppa Italia: tutti ai piedi di Gattuso. Anche Maradona si esalta: "Orgoglioso di voi". Storia di un capolavoro e i progetti per crescere ancora.

Fiorentina, Thiago Silva: che idea! Affare alla Ribery - Spazio in taglio basso ad una pazza idea di mercato che coinvolge la società gigliata e il brasiliano del Psg. Sky ieri ha dato la notizia che la Fiorentina ha avviato dei contatti per portare l'ex rossonero in Toscana. Il difensore brasiliano avrebbe aperto le porte ai viola, ascoltando le loro proposte.