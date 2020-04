L'apertura di Tuttosport: "Juve su Milik, Inter su Kean"

"Juve su Milik, Inter su Kean". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani: "Aspettando la ripartenza, via alle grandi manovre di mercato. L'attaccante del Napoli in scadenza di contratto nel 2021, diventa alternativa a Icardi e Gabriel Jesus per i bianconeri. Il talento dell'Everton, ex Juve, entra nei discorsi fra i nerazzurri e Raiola".

"Stadi vuoti? No, li riempio così". - Spazio in taglio alto alle parole di Luca Tommassini, grande regista e coreografo: "Con la realtà aumentata, in tv si possono fare magie".

Cutrone - Spazio in taglio laterale alle parole dell'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone (colpito dal Coronavirus ma ora guarito): "Un gol per i medici e infermieri".

Cuore Bisoli - Spazio in taglio laterale al giocatore del Brescia che ha deciso di portare la spesa a casa a chi ne ha bisogno in questo momento.