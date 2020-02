vedi letture

L'apertura di Tuttosport: "Juve, ti serve una Spallata"

"Juve, ti serve una Spallata": gioco di parole in apertura per l'edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri scenderanno in campo quest'oggi, alle ore 18, per sfidare la SPAL, allo stadio Mazza di Ferrara. Sarri chiede ai suoi un cambio di marcia per aprire nel migliore dei modi un ciclo di partite fondamentali. Chiellini pronto a partire titolare. Higuain e Pjanic non convocati.

Il Toro - "Quattro da blindare per ripartire da Toro" e i quattro in questione sono Sirigu, Ansaldi, Baselli e Belotti. Il quotidiano si proietta già nel futuro e pensa al mercato estivo con quattro calciatori da blindare per formare la nuova colonna portante del Torino.

La Serie A - Oggi alle 15 Bologna-Udinese. In serata la Fiorentina sfiderà il Milan al Franchi. "Ibrahimovic a Firenze a caccia del gol numero 60". I rossoneri ritrovano Calhanoglu. I viola rispondono con Chiesa e Vlahovic. Ieri in campo il Napoli, vittorioso in rimonta a Brescia. "Insigne-Ruiz: è ribaltone Napoli".

Coronavirus - E' allarme nel nord Italia, coinvolto anche lo sport. "Allarme: si ferma anche lo sport". All'Ospedale civico di Codogno i primi casi, ieri anche il primo morto in Veneto. Lo sport minore e giovanile si ferma in Lombardia.