L'apertura di Tuttosport: "Juve, tienilo!"

L'edizione odierna di Tuttosport dedica l'apertura a Gonzalo Higuain: "Juve, tienilo!" è il suggerimento del quotidiano all'indomani della sfida amichevole con il Tottenham, che ha visto l'argentino andare in gol. "Così Gonzalo ha spiazzato tutti. Il Pipita segna, gioca bene e viene acclamato dai tifosi, ma la società è sempre intenzionata a venderlo", si legge. Intanto si cerca di mantenere una clausola di riacquisto sulla possibile cessione di Moise Kean.

Toro, ecco chi serve a Mazzarri - Spazio anche al Torino, sempre in ottica calciomercato. In taglio laterale si parla dell'acquisto offensivo che possa far fare il salto di qualità ai granata. Due i nomi sul taccuino della dirigenza: Simone Verdi del Napoli e Rodrigo De Paul dell'Udinese.

Inter - "Conte pressa: subito Lukaku": l'obiettivo di mercato in casa nerazzurra è sempre l'attaccante belga del Manchester United, fondamentale per gli schemi dell'ex ct della Nazionale. Con Marotta e Ausilio, oggi previsto un vertice a Nanchino con Jindong e Steven Zhang.

Sinisa - Quanto amore a San Luca! In taglio laterale si parla di tutto l'affetto dei tifosi del Bologna nei confronti di Sinisa Mihajlovic, che sta combattendo la sua battaglia con la leucemia. In centinaia in pellegrinaggio per dare supporto al tecnico della squadra felsinea.