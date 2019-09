L'apertura di Tuttosport: "Juve, un mondo di soldi"

"Juve, un mondo di soldi". E' questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport, che per oggi in primo piano si dedica alla Formula Uno, poi in taglio alto dedica ampio spazio ai bianconeri. L'espansione sui social, la strategia per sfondare sul mercato asiatico e un rinnovo da 50 milioni con lo sponsor: così il club punta a diventare ancora più ricco.

Torino - Spazio anche alle vicende di casa Torino sulla prima pagina di Tuttosport. Il focus è su Walter Mazzarri, per il quale sarebbe pronto un rinnovo di contratto nonostante l'eliminazione dal play-off di Europa League. "Toro-Mazzarri, 2023!", titola il quotidiano, che poi parla di un prolungamento contrattuale anche per Lorenzo De Silvestri, oltre che per il tecnico di San Vincenzo.

Italia - Non si può non parlare di Nazionale in prima pagina su Tuttosport. Di fianco all'apertura c'è spazio per la sesta gara del girone di qualificazione a Euro 2020. "Italia, suona la sesta!", titola il quotidiano in vista della sfida di stasera a Tameri contro la Finlandia, prima inseguitrice a -3 in classifica.