L'apertura di Tuttosport: "Juve, W la mamma"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo che recita: "Juve, W la mamma". Il riferimento è alla madre-agente di Adrien Rabiot, che in un'intervista ha dichiarato che non è in programma nessun incontro con il PSG e con il nuovo dg Leonardo. Svelando poi come il figlio sia molto vicino alla Juventus, nonostante preferisca non sbilanciarsi troppo prima del nero su bianco. Trattativa dunque ai dettagli per il centrocampista francese classe 1995, pronto a diventare il rinforzo mediano per Maurizio Sarri.

Lukaku-Inter, affare da 70 milioni - La trattativa per il bomber belga ha subito una forte accelerata nella giornata di ieri, con la prima offerta ufficiale presentata dall'Inter al Manchester United: 10 milioni di prestito oneroso, 60 per l'obbligo di riscatto. Un affare da circa 70 milioni per l'attacco nerazzurro, e nel frattempo i tifosi rispondono presente esaurendo tutti gli abbonamenti messi a disposizione per la prossima stagione.

Milan, Donnarumma, Torreira e Kabak, tre spine - In casa Milan sono diversi i nodi da sciogliere, anche se l'impressione è che sciolto il primo poi tutto il resto possa incastrarsi a domino. In taglio laterale il quotidiano sottolinea come Gigio Donnarumma preferisca la Premier League al PSG, mentre l'Arsenal continua a fare muro per Lucas Torreira. Infine il turco Kabak dice no ai rossoneri.