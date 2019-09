L'apertura di Tuttosport: "Juventus, sprint Boateng"

© foto di stefano tedeschi

La Juventus, dopo l'infortunio occorso a Giorgio Chiellini, deve tornare sul mercato e così l'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "Juventus, sprint Boateng". Con Daniele Rugani che resta in uscita i bianconeri vanno alla ricerca di un rinforzo d'esperienza per il pacchetto arretrato, con Jerome Boateng del Bayern Monaco che resta un nome caldissimo. Ingresso poi nello staff di Maurizio Sarri: dopo la sosta ci sarà anche Andrea Barzagli.

Toro, 6 primo - Grande titolo anche per il Torino, che supera l'Atalanta al Tardini di Parma per 3 reti a 2 e si porta al comando del campionato al pari di Inter e Juventus. Ottima partita disputata dai granata contro l'Atalanta, che recupera il vantaggio iniziale firmato Bonifazi grazie alle reti di Duvan Zapata a cavallo dell'intervallo. Poi nella ripresa le reti di Berenguer e Izzo riportano avanti il Torino.



Icardi vicino al PSG, Milan preso Rebic - Ultimo giorno di mercato e ultimi colpi da mettere a segno per le milanesi. Il Milan prende il jolly d'attacco Ante Rebic, già arrivato a Milano nella giornata di ieri, mentre l'Inter cerca ancora una sistemazione per Mauro Icardi. L'ultima idea porta al Paris Saint Germain, che si sarebbe avvicinato all'attaccante.