L'apertura di Tuttosport: "Koulibaly, Pep a Sarri: 'Lo voglio io'"

Manchester City e Juventus si contendono Kalidou Koulibaly. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che dedica la sua apertura al difensore del Napoli: e i due allenatori che lo desiderano: "Pep a Sarri: 'Lo voglio io'". Il quotidiano riferisce che il City potrebbe accontentare Guardiola, ma il tecnico della Juve spera di convincere il suo pupillo a seguirlo a Torino.

Under 21 - Il quotidiano piemontese, di spalla, cambia argomento e si proietta alla sfida dell'Italia Under 21 stasera contro il Belgio: "Azzurri, credeteci", è il titolo. I ragazzi di Di Biagio devono battere le Diavoli Rossi belgi e tifare per la Spagna nell'altro confronto, in contemporanea, con la Polonia. "Reggio Emilia vi spinge", scrive ancora il giornale.

Colpo Inter - Nella giornata di ieri l'Inter ha fatto dei passi da gigante per Stefano Sensi e anche Tuttosport conferma l'accordo con il Sassuolo. "Conte, è ItalInter", titola il quotidiano di Torino, che sottolinea come per il regista sia stata battuta la concorrenza del Milan. Il prossimo obiettivo da perseguire per i nerazzurri resta Barella.