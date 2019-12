L'apertura di Tuttosport: "Kulusevski, è Inter-Juve!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Kulusevski, è Inter-Juve!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul mercato di nerazzurri e bianconeri. La decisione finale - si legge - spetterà all'Atalanta. Vertice Marotta-Percassi: il primo è in vantaggio e vuole chiudere in gennaio, ma il secondo vaglierà l'offerta di Paratici per giugno: il costo è di 40 milioni.

Lapo Elkann - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per l'imprenditore italiano con le sue parole: "Vivo per miracolo". Il presidente di Italia Independent Group prosegue: "Ero in coma, ringrazio Dio per avermi salvato".

Juventus - Si continua anche oggi ad analizzare la prodezza balistica di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria. Il portoghese trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "CR7 Airlines". Ha più energia di un ghepardo.

Torino - "Le curve unite contro Cairo". Questo il titolo dedicato ai granata nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport questa mattina. La causa è l'avvio di stagione complicato oltre al caso della gestione dei biglietti della Curva Primavera da parte della Questura e dello stesso club.