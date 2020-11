L'apertura di Tuttosport: "L'Inter per la storia. La Dea per la gloria"

Champions League che comincia ad entrare nel vivo con il terzo turno del girone e l'edizione di Tuttosport che titola: "L'Inter per la storia. La Dea per la gloria". L'Inter sarà di scena a Madrid contro il Real di Zidane, nella città dove dieci anni fa centrarono il triplete, ma senza Romalu Lukaku, ancora ai box per noie muscolari. L'Atalanta invece contro il Liverpool cerca l'impresa per ipotecare il passaggio agli ottavi.

A cena con Ronaldo - Intervista del quotidiano a Fiore, lo chef preferito di Cristiano Ronaldo: "Vi racconto il lato umano del marziano. Lui, la famiglia e il risotto".