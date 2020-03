L'apertura di Tuttosport: "L'Italia mòla mia"

"L'Italia mòla mia". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina questa mattina sulla situazione che sta vivendo la nostra nazione. Parte da Bergamo - si legge - l'invito al Paese a non mollare. Appello anche da parte di Federica Percassi, figlia del presidente dell'Atalanta: "Oggi 15 minuti per i medici e per chi non c'è più".

Juventus - Il quotidiano di stamani dedica in prima pagina uno spazio ai bianconeri nel taglio basso con il titolo seguente: "Icardi, il PSG ci sta: dateci Pjanic". Apertura dei francesi alla trattativa per l'argentino, ma in cambio chiedono il centrocampista bosniaco ex Roma.

Torino - Spazio anche per i granata nella prima pagina del giornale, nel taglio basso, con questo titolo: "Longo è già nel futuro". Nonostante un inizio non facile e le diverse sconfitte la società di Cairo è intenzionata a prolungare il contratto dell'ex allenatore del Frosinone.

Serie A - "Tornare a giocare? Ecco come si può". Queste le parole del medico che trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con un parere che giustifica all'interno dell'edizione di Tuttosport.

Napoli - La situazione legata al Coronavirus sta un po' stravolgendo anche le date ipotizzate dalle società per tornare agli allenamenti ed infatti anche gli azzurri si sono dovuti adeguare. Questo il titolo utilizzato dal quotidiano nel taglio laterale della prima pagina: "Niente ripresa da mercoledì".