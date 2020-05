L'apertura di Tuttosport, l'UEFA alle italiane: "Occhio, così rischiate le Coppe!"

"Occhio, così rischiate le Coppe!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sulla presa di posizione dell'UEFA nei confronti delle squadre italiane. La Serie A compatta: "Via il 13 giugno". Nyon - si legge - critica lo stop anche nel caso di una sola positività: "In bilico le italiane in Europa".

Viktorija Mihajlovic - Intervista esclusiva nel taglio alto della prima pagina del quotidiano alla figlia dell'allenatore del Bologna. Questo il titolo: "Mio papà Sinisa, il più buono di tutti". La donna racconta a cuore aperto: "Ho smesso di essere una ragazza il giorno in cui si è ammalato". Dal 19 maggio sarà disponibile il suo libro.

Torino - "Quella sedia del Mondo". Questo il titolo nel taglio basso del giornale in prima pagina questa mattina. Durante Ajax-Torino, semifinale di Coppa Uefa ad Amsterdam, 28 anni fa, Emiliano Mondonico, a quei tempi allenatore dei granata, protestò per un rigore non assegnato agitando in aria una sedia.