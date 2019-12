"La Juve batte l'NBA", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Considerati tutti gli sport professionistici, a livello, salariale, il club è il terzo al mondo: solo Real e Barça davanti. Ronaldo fenomeno planetario: "Smetterò a 50 anni, poi farò l'attore".

Capello sicuro, Ibra cambierà il Milan - In taglio alto spazio alle parole di Fabio Capello, che ha parlato così del ritorno di Ibrahimovic al Milan: "La squadra aveva bisogno come il pane di uno con il suo carisma. L'età non va in campo".

Politano per Ghoulam - Spazio anche al mercato, con il possibile scambio di prestiti fra Inter e Napoli. Ghoulam in nerazzurro, Politano alla corte di Gattuso.