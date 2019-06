"La Juve di Sarri", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Ieri incontro a Milano fra Paratici e Ramadani, l'agente del tecnico, per definire contratto e strategie di mercato. Il progetto prevede rinforzi in ogni reparto. A centrocampo corsa a tre fra Pogba, Milinkovic-Savic e Rabiot. Chiesa e Zaniolo gli obiettivi azzurri, Icardi la pista calda per l'attacco.

Mondiale femminile, urlo Italia - In taglio alto il quotidiano celebra la vittoria dell'Itala femminile contro la Giamaica: 5-0 il punteggio finale, azzurre già agli ottavi di finale. Girelli show, firma una tripletta. Martedì sfida al Brasile per il primo posto.