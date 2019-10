"La Juve sbaglia ma non paga". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri di Maurizio Sarri hanno pareggiato ieri pomeriggio 1-1 sul campo del Lecce. Al rigore di Dybala ha risposto un altro tiro dagli undici metri di Mancosu. L'Inter però non ne ha approfittato pareggiando a sua volta a San Siro contro il Parma per 2-2.

La situazione del Milan - I rossoneri a loro volta non stanno passando un momento positivo. La squadra di Pioli sarà impegnata questo sera all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Fonseca. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "Milan inquieto. Asse Maldini-Boban per stanare Elliott".

Torino col Cagliari: "Ultimatum Mazzarri". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina. Il Torino scenderà in campo questo pomeriggio fra le mura amiche contro l'ottimo Cagliari di Rolando Maran.