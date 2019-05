© foto di Rosa Doro

"La scelta di Agnelli", questo è il titolo scelto da Tuttosport per l'addio di Massimiliano Allegri che nella prossima stagione non siederà più sulla panchina della Juventus. Il quotidiano torinese in prima pagina dedica ampio risalto alla decisione della dirigenza bianconera che ora dovrà scegliere il nuovo successore. "Divorzio da Allegri, rivoluzione Juve. Inzaghi, Deschamps, Sarri: il cerchio di stringe. Resiste anche la pista Pochettino, mentre Guardiola si chiama fuori. Chiesa, Zaniolo, Pogba e Rabiot obiettivi a prescindere dal nome dell'allenatore", assicura il quotidiano.

SVOLTA INTER - Nel resto della prima pagina c'è spazio anche per la ''Svolta Inter", con l'ok arrivo dall'UEFA per un mercato al top e per il ''Bivio Milan'' con Campos e Tare che si scaldano. Spazio anche al mercato con la mossa del Torino che sta pesando a Mario Rui del Napoli.