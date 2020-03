L'apertura di Tuttosport: "La Serie A riparte da zero"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "La Serie A riparte da zero". Ieri in serata sono diventati ufficiali i rinvii da parte dell'UEFA delle finali di Champions ed Europa League, una atto dovuto dalla federazione, e nel frattempo trai club italiani prende sempre più piede l'idea di rifare la preparazione, con autentici ritiri in stile precampionato. Poi ci sono alcuni club che invece spingono per dichiarare chiuso il campionato, ma difficilmente questa sarà la decisione del consiglio che si terrà oggi.

Papu Gomez, Bergamo come la Dea: "Insieme ce la faremo" - Il Papu Gomez è ammirato dalle persone di Bergamo. Non da oggi certo, ma in questi giorni è ancora più colpito dai bergamaschi e ieri ha Sky Sport ha così parlato: "Sto bene. Non si può fare altro che restare a casa, pensare positivo e sperare che tutto questo possa finire presto. Sono con i bergamaschi per qualsiasi cosa abbiano bisogno. Sono gente tosta, che non s'arrende facilmente. Questo periodo passerà e ne usciremo tutti insieme".

Sempre più Juve d'Italia: Tonali primo della lista - La Juventus nel prossimo mercato andrà alla ricerca di rinforzi giovani ed italiani. Sembra essere questa la linea scelta dal club bianconero, che ha messo in cima alla lista dei desideri Sandro Tonali, perno del centrocampo del Brescia. Poi ci sono Castrovilli, Pellegrini e Zaniolo nella lista dei giovani su cui investire, ma saranno tante le valutazioni da fare.