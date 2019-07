L'apertura di Tuttosport: "Lukaku in 7 giorni"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo dedicato al mercato della Juventus, che recita: "Lukaku in 7 giorni". Il mercato inglese chiude l'8 agosto ed il Manchester United vuole definire la cessione dell'attaccante belga entro lunedì prossimo per effettuare poi tutti i passaggi tecnici. La Juventus è in pole grazie alla pedina di scambio Paulo Dybala, che nel frattempo piace anche al Tottenham, ma l'Inter non molla la presa e non si arrende.

Toro, idea Viviano - Il Torino è alla ricerca di un secondo portiere affidabile da mettere alle spalle di Sirigu, e nelle ultime ore sarebbe stato proposto al club granata Emiliano Viviano, di proprietà dello Sporting Lisbona ma fuori dai pieni tecnici dei lusitani. Nel frattempo si insiste per Simone Verdi con un'offerta basata su un prestito oneroso, che potrebbe arrivare fino a 4 milioni, più un obbligo di riscatto fissato attorno ai 18 milioni di euro.

Svolta Milan, Correa non arriva - I rossoneri, battuti per 1 a 0 dal Benfica, cambiano strategia sul mercato: l'esterno dell'Atletico ora difficilmente arriverà al Milan, mentre c'è il sì per Leo Duarte e Rafael Leao. Sarà dunque il portoghese la spalla di Piatek nell'attacco rossonero, e non più l'argentino Angel Correa.