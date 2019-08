L'apertura di Tuttosport: "Lukaku-Inter. Juve, rispondi con Pogba"

"Lukaku all'Inter! Juve, rispondi con Pogba", titola così in apertura l'edizione odierna di Tuttosport, che fornisce due notizie in una. In primo luogo, c'è il passaggio di Romelu Lukaku all'Inter, giocatore a lungo inseguito dai nerazzurri e in particolare da Antonio Conte. In secundis, il giornale sprona la Juventus a rispondere con un altro colpo da novanta, ovvero l'eventuale ritorno in bianconero di Paul Pogba. Intanto oggi ci sarà il gong del mercato inglese: va avanti la trattativa Tottenham-Dybala.

All'attacco! - Taglio alto dedicato al Torino, che oggi nel terzo turno preliminare di Europa League affronta e ospita i bielorussi del Soligorsk. Squadra a trazione anteriore per Mazzarri, che si affiderà alla verve sotto rete di Zaza e Belotti.

Moratti duro - "Meglio Icardi. Conte, dna pessimo", è questo il titolo in taglio laterale che riporta le parole di Moratti. L'ex patron nerazzurro giudica negativamente ciò che si sta sviluppando in seno all'Inter, che evidentemente, secondo lui, avrebbe dovuto continuare a dar fiducia all'attaccante argentino.

Milan, serve un leader - "Serve un leader: il Milan ci prova per Modric", si legge in taglio laterale. Prosegue il mercato anche per la compagine rossonera, a caccia di certezze nel campo e fuori. Per prendere Modric, però, servono i soldi.