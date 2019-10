© foto di stefano tedeschi

L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata al Torino, con il titolo: "Ma che Toro avete visto?". I granata pareggiano 1 a 1 con il Cagliari, e sia Cairo che Mazzarri si dicono soddisfatti: "Buon punto". Dai tifosi arrivano fischi e contestazioni sia contro il tecnico che contro il presidente. Fischi per tutti a fine partita. Urbano Cairo invita alla calma: "La squadra è con l'allenatore, ha dato l'anima". Il portiere granata Salvatore Sirigu si chiede: "Dov'è la rabbia Toro?".

RecorDea - Taglio alto dedicato alle sete reti rifilate dall'Atalanta all'Udinese. Numeri mostruosi quelli dei bergamaschi: mai nessuno aveva segnato 28 reti nelle prime nove gare di Serie A. Ieri tripletta di Luis Muriel e doppietta di Josip Ilicic, poi le reti di Pasalic e Traoré, primo 2002 a segnare in Serie A. E la Dea adesso non vuole smettere di sognare, con la vetta della classifica che dista solo tre punti.

Milan a 3 punti dalla B - Taglio laterale per il Milan, sconfitto ieri pomeriggio nel match delle 18 da una Roma molto incerottata. Ora per i rossoneri la classifica fa paura, con la zona retrocessione distante solo tre punti e nulla che sembra voler girare nel verso giusto. Alla rete di Edin Dzeko risponde Theo Henandez, ma un pasticcio difensivo regala la rete da tre punti a Nicolò Zaniolo, e per i rossoneri è sempre più buio.