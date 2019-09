L'apertura di Tuttosport: "Ma che Toro è?"

© foto di Alessio Del Lungo

"Ma che Toro è?". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sui granata. Fallita l'occasione per il salto di qualità. Un grande Lecce vince 2-1 con gol di Farias e Mancosu. Non basta il rigore di Belotti che al 100' si vede negare un altro penalty. Inter sola in testa dopo due anni.

Juventus - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di questa mattina c'è spazio anche per la società di Agnelli con le parole del questore di Torino: "Fate come i bianconeri". Il ricatto degli ultrà: l'inchiesta Last banner ha decapitato la Curva Sud. 12 arresti, 37 indagati. Il questore: "Adesso altri club imitino l'esempio della Juventus".

Inter - "Champions, la scossa di Zhang ai nerazzurri". Questo il titolo che viene utilizzato dal giornale questa mattina nel taglio laterale della sua prima pagina sulla suqadra di Antonio Conte che quest'oggi alle 18:55 sfiderà lo Slavia Praga per la prima giornata di Champions League.

Napoli - Spazio anche per gli azzurri nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Notte da campioni col Liverpool". Si ripete la sfida dello scorso anno contro i detentori del trofeo che al San Paolo vennero sconfitti 1-0 dal gol di Lorenzo Insigne a tempo scaduto.

CR7 - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per il seguente titolo: "Le lacrime di Ronaldo". Il portoghese si commuove in tv nel ricordo del papà: "Avrei voluto che vedesse chi sono diventato".