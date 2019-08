L'apertura di Tuttosport: "Marotta spinge Icardi alla Juve"

© foto di stefano tedeschi

Titolo a tutta pagina per Tuttosport oggi in edicola, che recita: "Marotta spinge Icardi alla Juve". Il quotidiano torinese riporta la dura replica dell'amministratore delegato nerazzurro alle parole della moglie-agente dell'attaccante argentino che aveva dichiarato che il presidente Zhang avrebbe invitato Icardi a rimanere in maglia nerazzurra. Dura la risposta di Marotta: "Nessun dirigente ha invitato Icardi a rimanere. Seguiamo una linea comune". Nessuno spazio per Icardi all'inter dunque, ed al giocatore restano sei giorni per trovare una sistemazione.

Che Inter! - Taglio alto dedicato alla vittoria dell'Inter nel posticipo del lunedì. I nerazzurri si sono imposti per 4 a 0 sul Lecce con due reti per tempo. Ottima l'amalgama tra nuovi arrivati e vecchie conoscenze nerazzurre, testimoniata anche dalle reti: Brozovic e Candreva, già all'Inter, più Sensi e Lukaku, nuovi arrivi. Oggi poi i nerazzurri chiudono per Sanchez e Biraghi. Poi lo sprint finale per tentare di prendere anche Vidal.

Nkoulou chiedi scusa - Taglio laterale dedicato al Torino e a nervi tesi del difensore granata Nicolas Nkoulou, che domenica si è rifiutato di scendere in campo per chiedere la cessione. Ora il Torino pretende le scuse dal giocatore con Cairo che sceglie la linea dura: "Ho detto che tengo tutti e tengo tutti. Deve chiedere scusa".