L'apertura di Tuttosport: "Meravigliosi!"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con una foto del tridente bianconero formato da Dybala, Ronaldo e Higuain, titolando: "Meravigliosi". Contro l'Udinese Maurizio Sarri schiera l'artiglieria pesante e i tre attaccanti bianconeri regalano gioco, divertimento e gol. Doppietta dell'asso portoghese più la rete di testa di Leonardo Bonucci: 3 a 1 all'Udinese ed aggancio in vetta alla classifica all'Inter. Oggi attenzione spostata sull'urna di Nyon, dove alle 12.00 verranno sorteggiati gli ottavi di Champions.

E la Juve prende l'Inter - Tre punti per i bianconeri, uno solo per l'Inter: così ora la classifica vede entrambe a quota 39. Pareggio beffa per i nerazzurri, raggiunti in pieno recupero dalla Fiorentina grazie ad una rete di Dusan Vlahovic. Frenata dunque per Antonio Conte, raggiunto in vetta alla classifica dalla Juventus. E stasera la Lazio ha la possibilità di portarsi a soli tre punti dalla coppia di testa.



Il Toro è bello, ma si butta via - Se la partita del Torino di ieri fosse finita all'ora di gioco staremmo parlando di una vittoria netta per 3 a 0 dei granata, con una prestazione di assoluto livello e con una partita assolutamente dominata contro l'Hellas Verona. Doppietta di Ansaldi e gol di Berenguer, poi dal settantesimo il blackout. Tre reti subite nei venti minuti finali e pareggio per 3 a 3.