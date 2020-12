L'apertura di Tuttosport: "Mercato Scudetto"

L'edizione di Tuttosport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Mercato Scudetto". Tra rinnovi di contratto e possibili arrivi in sede di mercato si va ad infiammare la lotta scudetto. Il Milan è al lavoro per blindare Donnarumma, Ibrahimovic, Calhanoglu e Romagnoli, mentre l'Inter è su Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Per la Juventus invece innesto offensivo: Llorente o Depay.

Toro, Sirigu da tenere e Sensi da prendere - Arrivano i consigli degli ex giocatori granata in taglio laterale di prima pagina e Salvatore Sirigu è un giocatore da recuperare assolutamente e confermare nell'undici granata. Poi il grande colpo suggerito potrebbe essere Stefano Sensi, ma l'Inter difficilmente se ne priverà.