L'apertura di Tuttosport: "Messi lancia l'Inter contro CR7"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport pone in prima pagina i complimenti di Leo Messi all'Inter dopo il match di Champions di mercoledì: "Messi lancia l'Inter contro CR7", il titolo del quotidiano. Per l'asso argentino i nerazzurri quest'anno sono una "grandissima squadra", e domenica è in arrivo il big match tra Juventus ed Inter. Juventus e CR7 sono dunque avvisati: è arrivata anche la benedizione di Messi per l'Inter di Antonio Conte.

Parla Donadoni: "Toro, Verdi vale 10 gol" - Taglio alto dedicato alle parole di Roberto Donadoni, ex allenatore di Simone Verdi a Bologna, che tranquillizza i tifosi del Torino: "Toro, vedrai: Verdi vale 10 gol". Queste le parole del tecnico che ha valorizzato il trequartista granata con due splendide stagioni in rossoblu: "Ha grande voglia di riscatto. Il segreto per farlo rendere? Liberare il suo estro".

Giampaolo si gioca il Milan, ma senza Piatek - Il tecnico del Milan contro il Genoa si gioca tanto della sua permanenza sulla panchina rossonera, ma lo farà senza il suo attaccante di riferimento Krzysztof Piątek. Con Leao in ascesa e Suso intoccabile, se deve giocare Rebic il principale indiziato a sedersi in panchina è proprio l'attaccante polacco.