© foto di Alessio Del Lungo

"Mezza Juve scappa via". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. I bianconeri padroni nel primo tempo contro la Roma grazie ai gol di Demiral (poi uscito per infortunio) e Ronaldo su rigore. I giallorossi perdono Zaniolo (rottura del crociato), ma nella ripresa accorciano con un penalty di Perotti e fanno paura ai nuovi campioni d'inverno.

Torino - C'è spazio nella parte centrale della prima pagina del quotidiano per i granata con il titolo seguente: "Mazzarri contro tutti". Vittoria per 1-0 contro il Bologna con un gol di Berenguer. Il tecnico - si legge - scatenato sulla contestazione, sul terreno di gioco. E su Verdi: "Sarà multato".

Inter - I nerazzurri continuano a provare a chiudere operazioni di mercato e trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Vertice col Tottenham per Eriksen". Marotta è deciso a portare a termine i discorsi per il centrocampista danese da regalare a Conte.