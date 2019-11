"Milan pentito?". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento ai due ex di Juventus-Milan entrambi nelle file bianconere: stiamo parlando di Bonucci e Higuain: "Gonzalo e il capitano ritrovano il Milan, con cui hanno vissuto un'esperienza infelice. Nella Juve sono tornato al top e hanno più fame di successi che mai".

Casa Inter - "Conte: Inter o così o cosi". Questo il titolo in spazio alto dedicato ai nerazzurri di Antonio Conte che oggi alle 18 saranno impegnati nella sfida contro l'Hellas Verona a San Siro. Il titolo si riferisce alle parole, mai banali, del tecnico, rilasciate ieri i conferenza stampa: "Non sono qui per vivacchiare".

Caos azzurro - "Napoli: muro contro muro". Sempre in taglio alto il precedente titolo è dedicato ai partenopei e al caos scatenato all'interno della squadra di Ancelotti dopo la partita di coppa con il Salisburgo: "ADL vuole tagliare gli stipendi dl 25%, occhio al Genoa".