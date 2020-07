L'apertura di Tuttosport: "Milik alla Juve, scommettiamo?"

"Milik alla Juve, scommettiamo?". L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata al grande nome per l'attacco della Juventus. La SNAI dà l'affare ormai per fatto: chiuse le puntate sulla prossima squadra del polacco. In effetti è già stata trovata l'intesa tra il club e l'attaccante. Restano da definire le contropartite per il Napoli. Bianconeri che stasera scenderanno in campo a Cagliari con CR7, Buffon e tanti cambi pensando al Lione.

Futuro granata - "Ecco chi vuole il Toro", titola in taglio alto il quotidiano, che aggiunge: "Intervista ai rappresentanti dei due potenziali acquirenti: 'Siamo seri e abbiamo i soldi'". Parlano gli advisor degli imprenditori interessati a comprare il club granata. Stamane la conferenza stampa nella sede della società torinese (consulenza finanziaria internazionale).

Duello tra nerazzurri - Di spalla c'è spazio per il testa a testa tra nerazzurri per il secondo posto: "Atalanta-Inter, sabato spareggio per il 2° posto". Gli orobici battono in rimonta il Parma grazie a Milinovskyi e Gomez, ma l'Inter annulla il sorpasso grazie al due a zero di San Siro contro il Napoli. Si deciderà tutto sabato al Gewiss Stadium.