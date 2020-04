L'apertura di Tuttosport: "Milik-Juve, ciao Napoli!"

"Milik-Juve, ciao Napoli!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in riferimento al prossimo obiettivo di mercato dei bianconeri con la rivelazione del vice presidente della federcalcio polacca Kozminski: "Arek ha già deciso di andarsene. E la Juve è la Juve".

"Fate presto!" - Spazio in taglio alto ad un in'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano da l'ex ad del Milan Marco Fassone: "Il calcio muore se non decide". Intanto Lega e Aic confermano la volontà di ripartire, ma Malagò spinge per il no e il Ministro Spadafora frena: "Non è certa la ripresa di allenamenti e campionato".

Filadelfia, il Toro si muove - Spazio in taglio basso al Torino e allo stadio Filadelfia dove i granata si allenano. Di recente è stata contattata la Lega per capire se si può giocare nello stadio degli eroi.