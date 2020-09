L'apertura di Tuttosport: "Mister Pirlo, c'è Dzeko per te!"

vedi letture

"Mister Pirlo, c'è Dzeko per te!", apre così l'edizione odierna di Tuttosport. Il tecnico bianconero ha sostenuto ieri l'esame a Coverciano, superato brillantemente, per ottenere il patentino da allenatore UEFA Pro, che serve ad allenare in Serie A. Ma non solo, entro venerdì il mister avrà a disposizione il bomber tanto atteso: sarà Dzeko. Il bosniaco ha già dato l'assenso all'operazione, si attende solo il sì di Milik alla Roma per chiudere il giro di punte.

Murru, Toro in prestito. E adesso Torreira - E' un Torino letteralmente scatenato sul mercato quello che sta operando in questi giorni. Dopo l'infortunio di Rodriguez i granata hanno chiuso per Nicola Murru dalla Sampdoria. E adesso il direttore sportivo Vagnati stringe per il regista dell'Arsenal: Lucas Torreira è l'obiettivo principale del mercato granata.

Milan sorridi: irrompe Tonali - Si è presentato ieri in conferenza stampa Sandro Tonali, che ha ribadito:"Appena ho saputo del Milan ho detto no a tutti gli altri". Un sogno che si realizza per il centrocampista classe 2000 che prenderà la maglia numero 8 come il suo idolo da bambino Rino Gattuso. Ora per i rossoneri il problema Leao, che non si è ancora visto a Milanello ed è risultato positivo al Coronavirus.