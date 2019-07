L'apertura di Tuttosport: "Muro Juve"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con una foto di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Matthjis De Ligt, titolando: "Muro Juve". Il tecnico bianconero Maurizio Sarri aspetta per domani il difensore olandese, e vuole subito schierarlo al fianco dei due senatori nella tournèe asiatica. Sarà una sfida tra difese di ferro nel prossimo campionato, con l'Inter che risponde con Skriniar, De Vrji e Godin, mentre il Napoli ha formato la coppia difensiva di ferro Koulibaly, Manolas.

Toro, no a 60 milioni per Belotti - Taglio alto dedicato al mercato del Torino, che ha rifiutato un'offerta importante, di circa 60 milioni, dal West Ham per il suo attaccante e capitano Andrea Belotti. 15 reti nel primo test stagionale, quattro del Gallo e 6 di Zaza: ottimi segnali per il preliminare di Europa League.

Inter, effetto Conte. Buona la prima - L'Inter di Antonio Conte si impone per 2 a 1 nella prima amichevole stagionale contro il Lugano, grazie alle reti di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic. Nainggolan rimandato a casa, ma oggi prenderà parte alla tournèe in Asia, mentre Mauro Icardi resterà a Milano.