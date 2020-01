"Napoli applaudi Sarri!". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport con le parole del terzino del Napoli Mario Riu, che il tecnico bianconero ha allenato ad Empoli: "Domenica sera per la prima volta al San Paolo da avversario. Il suo allievo non ha subbi: "Sarà accolto nel migliore dei modi, lo merita per tutto ciò che ha fatto qui".

Cairo, guarda come si fa - Spazio in taglio alto alla sfida di domani tra Torino e Atalanta: "Il confronto delle ultime 5 stagioni è impietoso. Centro sportivo, stadio, risultati, vivaio, bilanci: il club di Percassi offre un modello distante anni luce dalla realtà granata. Intanto un altro prodotto del settore giovanile se ne va: Bonifazi ceduto alla Spal.

Inter-Eriksen ora ci siamo! - Spazio in taglio laterale al prossimo colpo di mercato dei nerazzurri. L'intesa col Tottenham è a un passo e l'accordo con il giocatore è già stato trovato. Prima della fine del mercato, salvo sorprese, Eriksen sarà un nuovo giocatore dell'Inter.