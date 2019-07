L'apertura di Tuttosport: "Nel nome di Scirea"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo dedicato alle dichiarazioni di Matthjis De Ligt subito dopo la firma con la Juventus: "Nel nome di Scirea". Il giovane centrale olandese ha dichiarato come tra i suoi idoli a cui ispirarsi ci sia anche Gaetano Scirea, e nel frattempo spunta sui social una sua foto da bambino con la maglia della Juventus.

Toro, serve di più - Il Torino ha vinto per 3 a 2 l'amichevole disputata ieri contro la Pro Patria, ma ieri i segnali non sono stati ottimi ad una settimana dal debutto europeo contro il Debrecen. E mister Mazzarri striglia la squadra, ricordando come siano molte le cose che dovranno migliorare prima del preliminare di Europa League del 25 luglio. Intanto Simone Verdi si avvicina ai granata.

Berlusconi: "Giù le mani da San Siro" - In taglio laterale trova spazio anche l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, che si è espresso sul nuovo stadio che Milan ed Inter vorrebbero costruire insieme, dicendosi sfavorevole ad un abbattimento di San Siro, cosa secondo lui assolutamente senza senso.