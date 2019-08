L'apertura di Tuttosport: "Neymar, Dybala, Suarez: che intrigo!"

© foto di stefano tedeschi

Giro di attaccanti che avrebbe del clamoroso se confermato quello riportato dall'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina: "Neymar, Dybala, Suarez: che intrigo!". Incontro ieri a Parigi tra i rappresentanti del Paris Saint Germain e quelli di Paulo Dybala, con il tecnico Tuchel che vorrebbe l'argentino prima della partenza di Neymar. Il brasiliano invece fa rotta verso il ritorno a Barcellona, con i blaugrana che in un incontro con Paratici avrebbero messo sul piatto il cartellino dell'uruguaiano più uno scambio tra Rakitic ed Emre Can.

Forza Sarri, torna presto - Taglio alto per il tecnico bianconero, alle prese con la polmonite come comunicato ieri dalla Juventus tramite una nota ufficiale. Salterà la trasferta di Parma, il suo debutto in campionato sulla panchina della Juventus.

Balotelli: nessuna paura, voglio l'Europeo - Taglio laterale dedicato al ritorno in Italia di Mario Balotelli, che ieri è stato presentato dal suo nuovo club, il Brescia. L'attaccante si è dichiarato tranquillo e "senza nessuna paura di fallire". Vuole fare crescere il Brescia e riconquistare la Nazionale in vista dell'Europeo della prossima estate.