L'apertura di Tuttosport: "No CR7, no Juve"

"No CR7, no Juve". Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri di Andrea Pirlo, senza Cristiano Ronaldo, hanno pareggiato ieri a Benevento. Alla rete iniziale di Alvaro Morata ha risposto un gran gol di Gaetano Letizia per l’1-1 meritato della formazione allenata da Pippo Inzaghi.

Vincono Inter e Hellas - Successo ieri pomeriggio per l'Inter. La squadra di Antonio Conte ha superato nettamente 3-0 il Sassuolo a Reggio Emilia mentre nell’anticipo del sabato sera il Verona si è imposto 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Questo il titolo in taglio alto: "Conte: 'Solo nemici'. Verona, che colpo!".

Oggi il Milan - Questo pomeriggio il Milan affronterà a San Siro la Fiorentina di Cesare Prandelli per allungare in vetta alla classifica. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "Milan, con la viola per andare in fuga".

Sorpresa Singo - E' fra le note liete del Torino di Marco Giampaolo. Wilfried Singo si è messo in luce in questo primo scorso di stagione e proprio al giovane difensore granata di 19 anni è dedicato il titolo in prima pagina: "Toro. Gervinho: Singo è da Nazionale".