L'apertura di Tuttosport: "Non è mai troppo Icardi"

© foto di Mattia Verdorale

"Non è mai troppo Icardi". Titola così in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport in edicola stamani sul caso Icardi: "Zhang e Marotta hanno incontrato Maurito per ribadirgli che lo considerano completamente fuori dal progetto dell'Inter. La Juve non molla e aspetta gli sviluppi del caso. Il Napoli spera. Ma ha fissato nella giornata di domani l'ultimo termine per chiudere l'affare".

Toro, l'ora di Laxalt - Spazio in taglio al prossimo colpo del Torino, ovvero Diego Laxalt dal Milan: "Oggi l'incontro decisivo per l'esterno del Milan, si scalda la pista Fofana, mentre rispunta Boga. Ingaggiato l'ex genoano per allargare i confini del mercato. I granata in Inghilterra senza Nkoulou".