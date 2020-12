L'apertura di Tuttosport: "Non è una Juve per vecchi"

vedi letture

"Non è una Juve per vecchi" è il titolo d'apertura che propone l'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano fa notare come i bianconeri abbiano schierato otto under 25 contro la Dynamo Kiev: mai tanti giovani nell'era Agnelli. "Pirlo non ha paura a lanciarli", si legge: i prossimi saranno Rafia, Petrelli e Correia. Il cambio generazionale è in atto.

Europa League - In taglio alto il quotidiano si occupa dei risultati di ieri delle italiane in Europa: "Mamma che Milan! Gioiello Calafiori", si legge. Fantastica rimonta rossonera contro il Celtic, mentre la Roma batte lo Young Boys grazie ad una gemma del suo talento. Pari in Olanda per il Napoli, cui basterà un punto nell'ultimo turno per qualificarsi.

Sorrentino - "Toro, è da matti discutere Sirigu". Di spalla, il quotidiano introduce così l'intervista esclusiva all'ex portiere granata e bianconero: "Salvatore parerà un rigore a Ronaldo e sarà la svolta", ha detto.

Inter - C'è spazio anche per il mercato dei nerazzurri, sempre di spalla: "Giroud e De Paul, l'Inter si muove". Avviati i contatti con il bomber del Chelsea, secondo il quotidiano, mentre Pinamonti potrebbe essere la chiave per l'asso dell'Udinese.

Altobelli - "La FIFA onorerà Diego come merita", si legge invece in taglio basso. Parola di Spillo Altobelli, che ha raccontato con commozione: "Sabato scorso ho compiuto 66 anni ed è stato uno dei compleanni più amari della mia vita: tre giorni prima se n'era andato il mio grande amico Diego".