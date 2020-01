L'apertura di Tuttosport: "Non molliamo mai!"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "Non molliamo mai!". Il riferimento è a Nicolò Zaniolo e Merih Demiral, vittime dello stesso brutto infortunio nella serata di domenica. Valanga d'affetto per i due calciatori. Per entrambi l'obiettivo è uno solo: tornare in campo per Italia-Turchia del 12 giugno, partita inaugurale del prossimo Europeo. Missione difficile ma non impossibile, visto che ci sono cinque mesi di tempo.

Inter, Conte va in formula 3 - Sono tre i rinforzi che il tecnico dell'Inter Antonio Conte vuole subito, uno per reparto: Young in difesa, Eriksen a centrocampo e Giroud in attacco. In Coppa Italia il tecnico rispolvererà anche Andrea Ranocchia, titolare dopo oltre 4 mesi: in attesa si rinforzi Antonio Conte pesca in fondo alla sua rosa, per non spremere troppo chi fino ad ora è stato sempre utilizzato.

Gazidis, Milan usato sicuro - Ibrahimovic, Kjaer e Begovic sono i tre acquisti finora ufficializzati dal Milan in questa sessione di mercato invernale. Tre giocatori di esperienza, con alle spalle numerosi campionati e che tracciano la via da percorrere per i rossoneri: giocatori già pronti, affidabili. Non più sorprese e scommesse, servono giocatori dall'usato sicuro.