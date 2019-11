L'apertura di Tuttosport: "Non perdete quella Joya!"

"Non perdete quella Joya!". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport a proposito della Juventus. I bianconeri hanno ritrovato il miglior Dybala, che ha stupito l'Europa con la strepitosa punizione in Champions League e con tante giocate da fenomeno. L'argentino, che la scorsa estate è rimasto a lungo sul mercato, ha il contratto in scadenza nel 2022, ma Paratici sta pensando di blindarlo adesso.