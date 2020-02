vedi letture

L'apertura di Tuttosport: "Paradiso Atalanta!"

"Paradiso Atalanta!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina in prima pagina. Notte da sogno nell'andata degli ottavi di Champions: Hateboer (doppietta), Ilicic e Freuler schiantano il Valencia. San Siro in delirio: adesso i quarti sono più vicini. Gasperini esulta: "Giocheremo il nostro calcio anche nella partita di ritorno in Spagna".

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio alto del quotidiano in prima pagina questa mattina con il titolo seguente: "Haaland, che storia!". Il norvegese del Borussia Dortmund non ha dubbi: "Vorrei incontrare Cristiano Ronaldo, io calciatore grazie a lui". Gli assalti di Paratici.

Torino - Anche i granata trovano spazio nella prima pagina del giornale in edicola questa mattina con le parole di Paolo Pulici, ex attaccante che tanto ha giocato nel capoluogo piemontese con quella maglia nel taglio basso: "Benvenuto Longo: tu insegni il Toro".

Inter - "Eriksen e Sanchez per conquistare Conte". Questo il titolo utilizzato nel taglio basso in prima pagina dal quotidiano in edicola questa mattina sui nerazzurri. La squadra di Conte in Bulgaria contro il Ludogorets, mentre la Roma riceve il Gent all'Olimpico.