L'apertura di Tuttosport, Paratici sui rinnovi di Buffon, Chiellini e Dybala: "Tutto vero"

"Tutto vero". Queste le parole di Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, sui rinnovi di Buffon, Chiellini e Dybala in apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Il dirigente bianconero conferma il prolungamento di un anno per il portiere ed il difensore, verso un contratto a vita per Dybala. Ipotesi River Plate per Higuain. E su Pogba dice: "È un grandissimo giocatore, ma certe cifre non sono più attuali".

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano stamane con il titolo seguente: "Per sempre". Il 4 maggio di 71 anni fa, Superga. Il virus vieta la salita al colle, ma al Fila, sul web e sui balconi, il ricordo dei tifosi - si legge - sarà straordinariamente toccante.

Serie A - "Calcio, via libera! Alla faccia di Spadafora". Piccolo spazio anche per il nostro campionato nel taglio laterale della prima pagina questa mattina con l'ok del Viminale: "Sì agli allenamenti individuali nei centri sportivi". Il Sassuolo in campo da oggi, Inter, Juventus, Bologna e Atalanta da domani.

Lazio - C'è spazio per i biancocelesti, squadra rivelazione di questa stagione, immediatamente sotto la parte centrale con questo titolo: "Colpo Luis Alberto: 'Resto fino al 2025'". Il trequartista della squadra di Inzaghi giura fedeltà a lungo: la sua permanenza sarebbe un rinforzo importante per il futuro.