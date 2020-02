vedi letture

L'apertura di Tuttosport, parla Agnelli: "Benvenuto Messi"

"Benvenuto Messi". Queste le parole di Andrea Agnelli in apertura della prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Il presidente della Juventus parla di tutto: da Sarri, a Guardiola, da Conte a Ronaldo, da Allegri a Pratici. E sul fuoriclasse argentino dice: "Sarebbe un beneficio per il campionato italiano e per il suo riposizionamento all'estero. Guardate CR7, ha spostato il riconoscimento del marchio Juventus a livello globale".

Serie A - Il quotidiano in edicola quest'oggi dedica uno spazio al nostro campionato nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Si gioca!". L'emergenza Coronavirus non ferma il calcio italiano: a porte chiuse Inter-Ludogorets e sei partite di Serie A tra cui il big match scudetto Juventus-Inter.

Napoli - Il giornale dedica spazio agli azzurri questa mattina nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Che sfida alla Pulce!". Nello stadio che ha consacrato Diego Armando Maradona, il Barcellona di Lionel Messi prova a sfidare la squadra di Gattuso a cui servirà un'impresa per portare a casa un risultato positivo.

Torino - C'è spazio anche per i granata questa mattina nella prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Si allena a lottare". La squadra di Longo ha svolto al Filadelfia lavoro in palestra prima di programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica.