L'apertura di Tuttosport, parla Buffon: "Tornato per la Champions"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport si apre con le parole di Gigi Buffon poco dopo essere stato nominato ambasciatore ONU. Il quotidiano titola: "Sono tornato per vincere la Champions". Poi prosegue il portiere bianconero: "Sulla mia scelta ha pesato tanto la possibilità di conquistare la Coppa. La Juventus contro l'Inter mi ha entusiasmato. E non siamo ancora al massimo, vedrete tra due o tre mesi".

Gazidis: "Il MIlan rischiava la D" - Durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli al Milan, l'ad rossonero ha chiosato con parole shock: "Abbiamo salvato il club dalla bancarotta. Il Milan sarebbe potuto fallire come Parma o Fiorentina". Poi le parole di Boban e Maldini: "Abbiamo sbagliato, mancano giocatori esperti". Chi invece ha entusiasmo è il nuovo tecnico Stefano Pioli: "Io punto alla Champions".

Rakitic, assist all'Inter - Non è un momento felicissimo per Ivan Rakitic, che al Barcellona fatica a trovare spazio e così si lascia sfuggire dichiarazioni che sanno di assist importante per tanti club, tra cui l'Inter: "Voglio giocare e non solo far parte di una squadra". L'Inter ci pensa e Marotta prova a gettare le basi per gennaio.