L'apertura di Tuttosport, parla Cellino: "Ve lo do io Tonali!"

"Ve lo do io Tonali!". Queste le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, in apertura della prima pagina di Tuttosport stamane. Intervista esclusiva al quotidiano del proprietario delle Rondinelle che parla del suo talento: "Vorrei rimanesse in Italia, mi piacerebbe cederlo alla Roma o al Napoli, ma non succederà. Restano Juve e Inter, sceglierà lui".

Serie A - Spazio ancora una volta al nostro campionato con il tema Coronavirus a tenere banco nel taglio alto della prima pagina del quotidiano quest'oggi con le parole del professor Di Perri dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino: "Giusto ripartire". L'infettivologo prosegue: "A porte chiuse si può, sarebbe un aiuto morale per la gente". Ipotesi di ripresa il 31 maggio con le semifinali di Coppa Italia.

Giacomo Bonaventura - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale c'è spazio per il futuro del centrocampista del Milan, in scadenza di contratto ed in rotta con il club rossonero. L'ex allenatore dei granata, Stefano Colantuono non ha dubbi: "Vai al Toro!".

Inter - "Mertens: spinge anche Lukaku". Questo il titolo dedicato ai nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano. I due sono connazionali ed il centravanti ex Manchester United preme per averlo con sé. Il Napoli proverà comunque a rinnovargli il contratto in scadenza ed a trattenerlo. Deciderà lui quello che sarà il suo futuro.