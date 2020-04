L'apertura di Tuttosport, parla Elkann: "Juve più forte di tutto"

John Elkann ha parlato agli azionisti di Exor e così Tuttosport titola sulla prima pagina odierna: "Juve più forte di tutto". Il club è in crescita nonostante l'emergenza coronavirus, secondo quanto dichiarato dal presidente e amministratore delegato di Exor. "Siamo leader in Europa. Il club in prima linea per la ripartenza. Siamo in una posizione di forza e sviluppo", prosegue poi John Elkann.

Si riparte? Ritiri blindati - Pagina due dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicati interamente alle modalità di ripartenza del campionato, con le società che dovrebbero blindarsi all'interno dei propri centri sportivi, come se fossero in ritiro. Con questa ipotesi si avvicinerebbe il "rischio zero" e si potrebbe procedere ad una ripresa. Ma non tutte le squadre sono attrezzate con camere da letto nei centri d'allenamento: solo in dieci in Serie A e notevolmente meno nelle categorie inferiori.

Bonaventura, il Toro accelera. Trattativa avviata - E' già il mercato a farla da padrone, con i club che tentano di arrivare per primi sui colpi a parametro zero per la prossima stagione. A muovere passi concreti è il Torino per Giacomo Bonaventura, in scadenza con il Milan. La trattativa per la prossima stagione è già stata avviata, e l'agente del calciatore, Mino Raiola, ha in mano la proposta del club granata.