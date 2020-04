L'apertura di Tuttosport, parla Galliani: "Salviamo il calcio"

"Salviamo il calcio". Queste le parole dell'ad del Monza ed ex storico dirigente del Milan, Adriano Galliani, nell'apertura della prima pagina di Tuttosport. L'allarme è lanciato, ma le proposte per disinnescarlo non mancano: "In caso di blocco definitivo manderei le prime quattro in Champions League, Serie A a 22 squadre e la B a 21-22". Parla anche l'ex allenatore del Torino, Giancarlo Camolese: "Spero che tornino le condizioni per giocare: sarebbe un'estate piena di belle partite".

Inter - "Messi, si può!". Con queste parole, riportate dal quotidiano nel taglio alto della prima pagina, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti fa sognare i tifosi nerazzurri: "Credo che l'argentino - si legge - per l'Inter non sia un progetto proibito: è a fine contrato e penso che Zhang farà uno sforzo per cercare di portarlo a Milano". Intervista ad Alessandro Cattelan: "Il virus, l'angoscia e quell'Inter così lontana".

Serie A - Ampio spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina per il nostro campionato con il titolo seguente: "Lega: ok ai tagli degli ingaggi, ma l'Aic non ci sta". Durissime parole di Damiano Tommasi sulla scelta dei club per la decurtazione degli stipendi: è bufera.

Torino - Il nuovo tecnico dei granata, Moreno Longo, non ha dubbi su chi sarà il punto di riferimento per il proseguio della sua avventura sulla panchina della società del presidente Urbano Cairo. Il quotidiano riporta le sue parole nel taglio laterale della prima pagina questa mattina: "Belotti è il presente e il futuro del Torino".