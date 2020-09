L'apertura di Tuttosport, parla il fratello di Higuain: "Juve addio"

"Juve addio". Queste le parole del fratello di Gonzalo Higuain in apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Il futuro del Pipita sarà lontano dai bianconeri: "Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, adesso dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione. Gonzalo non giocherà più in Italia. Dzeko e Suarez? Guardate le statistiche e valutate".

Torino - Spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Giampaolo: 'Cairo compra!'". Intervista a Federico, fratello dell'allenatore del Toro: "Marco è felice, ora vuole Torreira, la società farebbe bene ad accontentarlo sul mercato".

Milan - Spazio per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del giornale di questa mattina con il titolo seguente: "Maldini piomba su Chiesa!". Nel giorno in cui il club perfeziona l'operazione Brahim Diaz, importanti novità sul futuro del giocatore viola che finisce nel mirino del Diavolo.

Nations League - "Torino vuole le finali 2021". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina di stamani all'Italia. Sarebbe un bel traguardo per il nostro Paese che con il capoluogo piemontese ci punta in maniera decisa. Un segnale per tutto il movimento, ma anche per una ripresa economica.

Atalanta - C'è spazio anche per i nerazzurri di Bergamo nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano di questa mattina con il titolo seguente: "Ciao Castagne, ecco Karsdorp". Esce un esterno e ne arriva un altro per Gasperini che deve salutare il belga, approdato al Leicester, ma si rinforza con l'olandese ormai ex Roma.

Sampdoria - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai blucerchiati nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Sfida all'Alessandria con mille tifosi". Tornano i sostenitori allo stadio, seppur in numero decisamente ridotto, per assistere all'amichevole sabato alle ore 21:00 della squadra di Ranieri.