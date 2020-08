L'apertura di Tuttosport, parla Kulusevski: "Juve, idolo Dybala"

"Juve, idolo Dybala". Queste le parole di Dejan Kulusevski, nuovo acquisto bianconero, in apertura della prima pagina a Tuttosport stamane. Prima intervista da giocatore della Vecchia Signora: "Non vedo l'ora di giocare con Paulo. Con Ronaldo ho un segreto. Io come Nedved? Lusingato. Punto al Golden Boy di Tuttosport. Grazie Parma e Atalanta".

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con le parole dell'avvocato Grassani: "Possono cacciare Conte". Allegri è pronto. Il legale prosegue: "La multa è il minimo sindacale, ma ci sono i margini per la giusta causa". Il tecnico: "Ho sposato il progetto triennale per vincere". Zhang gli telefona, ma resta il gelo. Sanchez è tutto nerazzurro.

Torino - Anche i granata hanno uno spazio dedicato a loro nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Giampaolo così farà la rivoluzione". Ecco spiegato all'interno cosa serve per un'inversione di marcia. Il tecnico ex Milan è in pole position per sostituire l'eventuale addio forzato di Longo.

Davide Nicola - "Genoa, ecco perché ti sei salvato". Queste le parole del tecnico del Grifone che trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano. Impresa da parte dei rossoblù che giocheranno così nel 2020/2021 il loro 14° campionato di Serie A consecutivo: un traguardo importante e che era assolutamente da centrare.